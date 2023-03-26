На Кубани школьникам рассказали об IT-профессиях

Кубанские школьники познакомились с IT-профессиями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники познакомились с IT-профессиями. День карьеры провели в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже. Открытые занятия посетили 120 учащихся 8-9 классов местных школ и из соседних районов. Эксперты рассказали ребятами об IT-профессиях, а также провели профессиональные пробы.

- Цифровизация затрагивает разные сферы современной жизни: экономику, промышленность, образование, здравоохранение и культуру. Все эти отрасли испытывают потребность в квалифицированных специалистах. Необходимо оцифровать отдельные производственные процессы, чтобы повысить их эффективность, рассказал первый заместитель министра образования края Сергей Пронько.

Школьники смогут овладеть новой специальностью по программам «Профессионалитета». Руководить процессом обучения будут лучшие IT-специалисты региона.

Федеральный проект «Профессионалитет» включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. За это время в регионе будет создана принципиально новая отраслевая модель подготовки квалифицированных кадров. Она будет соответствовать актуальным потребностям реального сектора экономики.