На Кубани полицейские задержали находящийся в розыске грузовик с тонной алкоголя

Алкоголь перевозили на грузовике, находящемся в розыске. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае полицейские задержали грузовой автомобиль, перевозящий алкогольную продукцию. При проверке документов выяснилось, что на груз у водителя нет соответствующих разрешений и деклараций, а сам автомобиль находится в розыске.

- Уроженец Владикавказа перевозил алкоголь на «ГАЗ 2705». Выяснилось, что данное транспортное средство списано с баланса, государственные регистрационные номера подложные и находятся в розыске, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В фургоне находились 2500 тысячи бутылок алкогольной продукции, а также 500 литров этилового спирта. Сейчас и груз, и транспортное средство задержаны. По данному факту составлены административные материалы и направлены в суд для дальнейшего решения.