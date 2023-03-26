Седьмой этап казачьей Спартакиады прошел в Краснодаре

Следующий этап Спартакиады - казачьи игры.

В Краснодаре состоялся седьмой этап казачьей Спартакиады. Соревнования проходили на Корниловском мемориале.

- Благодаря таким регулярным соревнованиям наша молодежь получает достойную физическую и начальную военную подготовку, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Во время Спартакиады прошли соревнования по военно-прикладным видам “Зарница”. Участники разбирали и собирали автомат, снаряжали магазин патронами, стреляли по мишеням, метали гранаты, оказывали первую помощь.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, первое место в седьмом этапе заняла команда “Стрелок”. В общем зачете лидирует команда Каширинского куреня.

Следующий этап Спартакиады - казачьи игры. Они будут проходить 13 мая в хуторе Ленина.