Онкологи из Краснодара проведут прием жителей Крыловского района 27 марта

Пациентов осмотрит целая бригада врачей

Онкологи из Краснодара будут проводить прием жителей Крыловского района 27 марта. Врачи приедут из клинического онкодиспансера №1.

К слову, прием будет проводить на улице Кооперативной, 66. Пациентов осмотрит целая бригада врачей: онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ.

– Злокачественные новообразования коварны и проявляются различными тревожными симптомами на поздних стадиях. А раннее выявление и своевременно проведенное лечение – залог успешного выздоровления, - сообщил главврач онкодиспансера №1 Роман Мурашко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, записаться на прием можно заранее в регистратуре поликлиники.