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НовостиОбщество26 марта 2023 12:36

В Краснодаре с начала года прочистили 1,6 тыс. дождевых колодцев

Коммунальные службы выкачали около 100 кубометров ила и откачали почти одну тысячу кубометров воды
Евгения ХАЛИКОВА
С начала года прочистили больше 1,6 тыс. дождевых колодцев Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

С начала года прочистили больше 1,6 тыс. дождевых колодцев Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре с начала года прочистили 1,6 тыс. дождевых колодцев. Коммунальщики откачали почти 1 тысячу кубометров воды и более 100 кубометров ила.

- В городе обследовали и прочистили канализационные коллекторы диаметром от 100 до 1000 мм общей протяженностью более 22 км, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В апреле по планам прочистка ливневок по улицам Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева, Гидростроителей, Ставропольская, Тургенева, 203, Зиповская, 3, Садовая, 169а -17, Дзержинского, 100/5, Щорса, 7/3 и Ленина, 50.

Всего же за четыре года в краевом центре было прочищено больше 22 тыс. колодцев, а также 573 км сетей ливневых канализаций.