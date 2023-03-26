С начала года прочистили больше 1,6 тыс. дождевых колодцев Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре с начала года прочистили 1,6 тыс. дождевых колодцев. Коммунальщики откачали почти 1 тысячу кубометров воды и более 100 кубометров ила.

- В городе обследовали и прочистили канализационные коллекторы диаметром от 100 до 1000 мм общей протяженностью более 22 км, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В апреле по планам прочистка ливневок по улицам Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева, Гидростроителей, Ставропольская, Тургенева, 203, Зиповская, 3, Садовая, 169а -17, Дзержинского, 100/5, Щорса, 7/3 и Ленина, 50.

Всего же за четыре года в краевом центре было прочищено больше 22 тыс. колодцев, а также 573 км сетей ливневых канализаций.