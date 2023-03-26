В семь школ Сочи ищут 15 педагогов по программе «Земский учитель»

В сочинские школы ищут педагогов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В школы Сочи привлекают кадры по программе «Земский учитель». В семи общеобразовательных учреждениях курорта открыты 15 вакансий. Победителей будут отбирать путем конкурсного отбора.

- Получившие одобрение экспертной комиссии получат единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Взамен, учитель должен отработать в школе пять лет, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Заявки принимаются до 15 апреля включительно. Благодаря программе «Земский учитель» удается найти педагогов в отдаленные и малонаселенные поселки.