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НовостиЭкономика26 марта 2023 13:16

К началу курортного сезона на Кубани заработают 20 новых отелей

Номерной фонд региона увеличится на 1 тысячу мест
Евгения ХАЛИКОВА
К началу курортного сезона в регионе откроют новые отели. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

К началу курортного сезона в регионе откроют новые отели. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В летнем сезоне 2023 года на курортах Кубани откроются 20 новых отелей, сообщает ТАСС. Номерной гостиничный фонд региона вырастет на 1 тысячу мест.

- Ожидается, что на курортах Кубани откроется порядка 20 новых гостиниц и отелей на более чем 1 тыс. мест. Это включая открытие новых корпусов в действующих организациях, - рассказал изданию вице-губернатор Александр Руппель.

Власти Кубани предполагают, что в 2023 году туристический поток вырастет по сравнению с 2022 годом. В прошлом сезоне регион посетили 17,4 млн туристов.