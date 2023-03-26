К началу курортного сезона на Кубани заработают 20 новых отелей

К началу курортного сезона в регионе откроют новые отели. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В летнем сезоне 2023 года на курортах Кубани откроются 20 новых отелей, сообщает ТАСС. Номерной гостиничный фонд региона вырастет на 1 тысячу мест.

- Ожидается, что на курортах Кубани откроется порядка 20 новых гостиниц и отелей на более чем 1 тыс. мест. Это включая открытие новых корпусов в действующих организациях, - рассказал изданию вице-губернатор Александр Руппель.

Власти Кубани предполагают, что в 2023 году туристический поток вырастет по сравнению с 2022 годом. В прошлом сезоне регион посетили 17,4 млн туристов.