Мэрия Краснодара в Верховном суде добивается сноса строящегося жилого комплекса

Жилой комплекс возводят в пригороде Краснодара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара в Верховном суде добивается сноса строящегося жилого комплекса, сообщает «Ъ-Черноморье». Строительство комплекса идет в поселке Пригородный. Мэрия краевого центра с 2021 года пытается через суд запретить строительство.

В исковом заявлении мэрии говорилось, что застройщик не получал разрешения на строительство. Однако, строительная компания утверждала, что все документы, необходимые для возведения четырех литеров были предоставлены. В январе 2022 года в суде отказались признавать объект самовольной постройкой и вынести решение о его сносе.

Пятнадцатый Арбитражный суд, а также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение первой инстанции без изменения.