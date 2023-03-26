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НовостиЭкономика26 марта 2023 13:49

Мэрия Краснодара в Верховном суде добивается сноса строящегося жилого комплекса

Спорный объект возводится в поселке Пригородный
Евгения ХАЛИКОВА
Жилой комплекс возводят в пригороде Краснодара.

Жилой комплекс возводят в пригороде Краснодара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара в Верховном суде добивается сноса строящегося жилого комплекса, сообщает «Ъ-Черноморье». Строительство комплекса идет в поселке Пригородный. Мэрия краевого центра с 2021 года пытается через суд запретить строительство.

В исковом заявлении мэрии говорилось, что застройщик не получал разрешения на строительство. Однако, строительная компания утверждала, что все документы, необходимые для возведения четырех литеров были предоставлены. В январе 2022 года в суде отказались признавать объект самовольной постройкой и вынести решение о его сносе.

Пятнадцатый Арбитражный суд, а также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение первой инстанции без изменения.