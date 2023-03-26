Резкое похолодание ожидается в Сочи с 28 марта

Самый холодный день недели придется на четверг, 30 марта. Фото: Олег УМАРОВ

Теплая погода на протяжении двух недель радовала туристов и местных жителей в Сочи. Однако, по прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. С 27 марта по 2 апреля в Сочи обещают переменную облачно, а местами пройдут дожди.

- Во вторник, 28 марта, днем облачно с прояснениями, температура может подняться до 19-20 градусов тепла. А уже со среды столбики термометров резко пойдут вниз, - рассказали в краевом гидрометцентре.

К слову, до конца недели воздух на курорте не прогреется выше +7-10 градусов. Самый холодный день недели придется на четверг, 30 марта. Днем столбики термометров опустятся до +3 градусов, а ночью возможна минусовая температура. Поэтому можно далеко не убирать теплые вещи.