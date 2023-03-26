Очередной самострой выявили в Лазаревском районе Сочи

Дом выстроили уже в два этажа плюс мансарда

В Сочи администрация продолжает выявлять незаконные постройки. Очередной самострой был обнаружен в Лазаревском районе курорта. Дом выстроили уже в два этажа плюс мансарда. А рядом с постройкой разместили чашу для бассейна.

- Объект находился на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0136003:1365. Документы о строительстве в администрацию не поступали, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд готовит исковое заявление о сносе самовольной постройки.