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НовостиОбщество26 марта 2023 14:56

Пять турмаршрутов по местам воинской славы в Сочи включили в нацпроект

Большинство маршрутов — пешеходные и доступны всем
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Маршруты будут интересны сочинцам и гостям курорта разных возрастов

Маршруты будут интересны сочинцам и гостям курорта разных возрастов

В Сочи разработали туристические маршруты по местам воинской славы. Пять из них вошли в нацпроект. В список турмаршрутов попали: «Никто не забыт, ничто не забыто» в Лазаревском районе курорта, «Солдат-сочинец» — в Центральном районе, «Бухта спасения» и «Большой подвиг в маленькой бухте» — в Хостинском районе.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в нацпроект включили и автобусно-пешеходных маршрут «Фронт в тылу магнолии». Он рассчитан на три-четыре часа и проходит от железнодорожного вокзала Сочи через Морской вокзал, Зимний театр до бальнеологического курорта «Мацеста» и обратно.

- Большинство маршрутов — пешеходные и доступны всем. Они будут интересны сочинцам и гостям курорта разных возрастов, — сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.