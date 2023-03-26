Улицу Братьев Дроздовых отремонтируют в Краснодаре по нацпроекту

На улице Братьев Дроздовых снимут старый слой асфальтобетона и уложат новый. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре продолжается ремонт дорог по нацпроекту. Дорожное покрытие планируют заменить и на улице Братьев Дроздовых. Ремонт будет проходить на участке от улицы Базовская Дамба до дома № 69 по улице имени Вишняковой.

— Поблизости от этой улицы располагаются детсад, отделение городского управления социальной защиты населения, филиал ростовского государственного университета путей сообщения и еще много других организаций, в которые приходит большое количество людей, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на улице Братьев Дроздовых снимут старый слой асфальтобетона и уложат новый. После чего рабочие нанесут разметку, установят дорожные знаки и приведут в порядок тротуары, где это необходимо.