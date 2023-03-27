Сочи и Краснодар заняли третье место в рейтинге самых комфортных городов для жизни

Жители России приезжают в Краснодар и Сочи на отдых, поэтому высоко их оценивают. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи и Краснодар заняли третьей место в рейтирнге самых комфортных городов для жизни в России. “Бронзу” забрала и Казань. А вот первое место заняла Москва, второе - Санкт-Петербург.

- Комфортными свои города считают 76% опрошенных, об обратном рассказали 20% россиян, еще 4% затруднились ответить, - сообщили специалисты, проводившие опрос.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Краснодар и Сочи респонденты выбирали из-за того, что города обладают сильным внешним территориальным брендом. То есть, показатели - это результаты кампаний по продвижению внутреннего туризма. Жители России приезжают в Краснодар и Сочи на отдых, поэтому высоко их оценивают.