Краснодар и Ростов-на-Дону подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма

Следующие встречи в таком формате пройдут в Ставрополе, Волгограде и Махачкале.

Администрация Краснодара начала проводить деловые встречи с соседними регионами. Это связано с тем, что скоро стартует летний сезон и предстоит развивать внутренний и въездной туризм. По итогам первой встречи в Ростове-на-Дону города подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма.

— В связи с временным закрытием аэропортов Краснодара и Ростова-на-Дону проведение таких встреч особенно важно. Именно через наши города с наступлением курортного сезона проезжает много автотуристов, - заявил замначальника городского управления экономики Андрей Бритченко.

К слову, в 2022 году через Ростов-на-Дону и Краснодар проехали более 10 миллионов человек. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подобные встречи позволяют туроператором заключать новые соглашения. Это положительно влияет на развитие турпотока.

Следующие встречи в таком формате пройдут в Ставрополе, Волгограде и Махачкале.