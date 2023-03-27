Аренда однокомнатной квартиры обходится сочинцам дороже всех по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи растет спрос на аренду однокомнатных квартир с приближением летнего сезона. Цены в данном сегменте также пропорционально растут. Так, за год стоимость аренды “однушки” увеличились на 3,4%.

- Аренда однокомнатной квартиры обходится сочинцам дороже всех по стране, исходя из отношения средней месячной цены за жилплощадь к средней зарплате, - рассказывают специалисты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость проживания в “однушке” может достигать 63% от суммы дохода. Высокую цену хозяева квартиры ставят в связи с тем, что в Сочи приезжают жители России на длительный срок или с целью остаться жить на курорта. А темп роста числа переселенцев опережает темпы роста зарплат в городе.