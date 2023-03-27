В Анапе отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе отключат свет 27 марта. Электроэнергии частично не будет из-за проведения плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 17:00 в хуторе Чекон в связи с подключением новой отпайки к ТП. Также с 10:00 до 17:00 в станице Гостагаевская на улицах Северная и в переулке Линейный, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут с 09:00 до 17:00 в поселке Суворов-Черкесский на улице Ивиной, в станице Благовещенская на улицах Приморская, Лиманная и в переулках Виноградный, Пограничный, Кубанский. Кроме того, в станице Благовещенская на улице Черноморская.