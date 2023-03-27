Губернатор Кубани поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников войск нацгвардии России с профессиональным праздником, который отмечается 27 марта. Пожелания и благодарность за службу глава региона опубликовал в соцсетях.

- Сотрудники Росгвардии не только охраняют общественный порядок и режимные объекты, но и борются терроризмом и преступностью, пресекают незаконный оборот оружия. Кроме этого, росгвардейцы служат в зоне СВО. От имени всех жителей Кубани, от себя лично благодарю вас за службу, – написал Кондратьев.

День войск национальной гвардии Российской Федерации установлен указом президента РФ. Именно 27 марта в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи — прообраз современной Росгвардии.