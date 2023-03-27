Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Курорт Баден-Баден перестал быть побратимом Сочи и Ялты. Он временно разорвал близкие отношения, которые были заключены в 2013 год, из-за спецоперации на Украине.

- В этих условиях мы не можем и не хотим вести себя нейтрально. Так как мы поддерживаем ценности демократии, свободы и верховенства закона. Поэтому побратимство с Ялтой и Сочи приостановлено, - сообщили в издании Schwbische со ссылкой на заявление администрации.

Сейчас на юго-западном курорте Германии фиксируют массовый отток туристов из России. Кроме того, большинство из них продали свою недвижимость в Баден-Бадене. Из-за снижения отдыхающих на курорте массово закрываются рестораны и отели.

Всего на территории Баден-Бадена живут около 2 тысяч россиян.