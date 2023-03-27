Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 7:54

Мэр Краснодара поручил очистить от автохлама территории у СТО

Евгений Наумов дал такое поручение на планерке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

Мэр Краснодара Евгений Наумов недоволен состоянием территорий у СТО. Он поручил убрать около шиномонтажных центров брошенные покрышки, запчасти и даже старые автомобили.

— Даже на центральных улицах города, которые на виду у города, можно у СТО увидеть брошенную резина и автохлам. Очень мало тех, кто следит за чистотой. Нужно навести порядок везде в рамках нашего двухмесячника, — отметил Наумов на планерном совещании.

Глава Краснодара поручил внутригородским округам и управлению торговли и бытового обслуживания населения провести соответствующую работу с автосервисами города.