Мэр Краснодара поручил очистить от автохлама территории у СТО

Мэр Краснодара Евгений Наумов недоволен состоянием территорий у СТО. Он поручил убрать около шиномонтажных центров брошенные покрышки, запчасти и даже старые автомобили.

— Даже на центральных улицах города, которые на виду у города, можно у СТО увидеть брошенную резина и автохлам. Очень мало тех, кто следит за чистотой. Нужно навести порядок везде в рамках нашего двухмесячника, — отметил Наумов на планерном совещании.

Глава Краснодара поручил внутригородским округам и управлению торговли и бытового обслуживания населения провести соответствующую работу с автосервисами города.