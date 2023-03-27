На Кубани за сутки выявили 117 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 117 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых восемь месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 34 человека, в Новороссийске - 10, в Каневском районе - девять, в Тимашевском – восемь. Шесть пациентов прибавилось в Тихорецком муниципалитете, по пять - в Белоглинском, Динском, Приморско-Ахтарском, по четыре - в Успенском и Тбилисском.

В Армавире, Лабинском и Кореновском районах получено по три положительных результата, в Сочи, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Павловском, Туапсинском районах – по два, в Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Новокубанском – по одному.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 104 пациента.