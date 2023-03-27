На Кубани в День театра пройдут праздничные мероприятия

В учреждениях культуры Кубани пройдут акции и экскурсии. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в День театра пройдут торжественные мероприятия. Традиционно праздник отмечают 27 марта. В этот день в крае устроят акции, экскурсии и премьерные показы.

- В академическом театре драмы имени М. Горького в Краснодаре 27 марта пройдет новая постановка «Месяц в деревне» по пьесе И. Тургенева. В фойе будет открыта фотовыставка. Она посвящена подготовке премьерного спектакля. Также будет работать выставка Ольги Тамаевой. После показа все желающие смогут посетить экскурсию по закулисью, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в «Премьере» им. Л. Г. Гатова до 28 марта по промокодам можно купить билеты на спектакли и концерты со скидкой до 40%. А на официальном сайте Всероссийской акции «День театра» 27 марта организуют прямые трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и лекций.