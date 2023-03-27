Сбер: онлайн-оплата товаров и услуг стала комфортнее на Юге и в СКФО

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбер комплексно развивает доступность безналичных платежей для жителей и гостей Юга России и Северного Кавказа. Одним из самых востребованных сервисов за последний год стали взаиморасчёты с помощью QR-кода. Более 215 тысяч точек продаж и обслуживания в десятках сфер и отраслей уже используют этот цифровой способ оплаты в южных регионах России.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сервисы и технологии бесконтактной оплаты Сбера становятся всё популярнее. Причём, не только у наших розничных клиентов, но и у бизнеса. Ведь, по сути, это альтернатива привычным всем терминалам, но компактнее и инновационнее. Мы фиксируем ежегодный трёхкратный рост их востребованности у предпринимателей, а количество платежей и суммарный оборот растёт в 4-5 раз. Отдельно отмечу, что для наших южных туристических регионов также очень важна доступность различных форм платежей, чтобы отдых был максимально комфортным: от бронирования гостиницы до оплаты проезда в транспорте или покупки сувениров».

Также в феврале Сбер начал масштабное тестирование платёжного стикера SberPay— альтернативы дебетовой СберКарты Мир, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. Стикер крепится к айфону и выглядит как миниатюрная банковская карта. Платить им можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, и снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией. Жители Юга России и Северного Кавказа также принимают участие в тестировании.