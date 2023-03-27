«Агрокомплекс Выселковский» подарит по 30 000 бонусов победителям новой акции

Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В магазинах «Агрокомплекс Выселковский» проводится промоакция среди участников бонусной программы. Покупатели могут получить по 30 000 бонусов (3 000 рублей) на карты лояльности сети.

Акция «30 раз по 30 000 бонусов»* стартовала в «Агрокомплексе Выселковском» в этом месяце. В ней принимают участие все покупатели, совершившие покупки с применением бонусной карты в период с 7 марта до 5 апреля 2023 года на сумму от 500 рублей.

Тридцать победителей 7 апреля 2023 года определит генератор случайных чисел. Бонусы будут начислены на зарегистрированную карту лояльности магазинов до 12 апреля 2023 года.

- Цифра 30 для нас символична, ведь в этом году «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва отмечает свой 30-летний юбилей. Это значит, что почти три десятилетия наши производства старательно трудятся на благо родного края и выпускают на отечественный рынок вкусные и полезные продукты питания. Нам будет приятно разделить с покупателями радость от победы и возможности обменять акционные бонусы на вкусный подарок в нашем магазине, - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Результаты проведения промоакции будут размещены в официальном Телеграм-канале «Агрокомплекса» в течение трех рабочих дней с момента определения победителей. Бонусы можно потратить в течение 30 календарных дней с момента начисления на карту.

По словам Ялалтдиновой, в юбилейном для компании году «Агрокомплекс Выселковский» будет часто радовать покупателей интересными акциями и выгодными предложениями. Например, сейчас действуют специальные цены на яблоки (от 49,90 руб. за килограмм), а также скидки до 37% - на сырокопчёные колбасы «Медвёдовских традиций». Данные предложения актуальны до 03 апреля 2023 года**.

*С информацией об организаторе акций, о правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90.

**Сроки предоставления скидок на продукцию в розничной сети «Агрокомплекс Выселковский»: 21.03.2023 г. - 03.04.2023 г.

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