Соревнования проходили в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали 10 медалей чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Краснодаре, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В чемпионате России и всероссийских соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 34 регионов страны. В том числе 38 спортсменов представляли Краснодарский край.

Участники выступили в гребных заплывах на 2000 м, квалификационных заездах на 250 м. На всероссийских соревнованиях они состязались в дисциплинах 200, 500 и 1000 метров в одиночках среди мужчин и женщин.

По результатам турниров кубанские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. На дистанции 2000 метров у женщин из спортсменов, представлявших край, первой стала Елена Миронченко. Второе место – у Киры Степановой, а третье – у Светланы Черниговской.

На дистанции 1000 метров золотую медаль выиграла Кира Степанова, бронзовую - Елена Миронченко. В дисциплине 200 метров «серебро» в активе у Олеси Ромасенко. Она же завоевала «золото» в заплывах на 500 метров. В дисциплине 500 метров первой стала Светлана Черниговская, третьей - Кира Степанова. А у мужчин в этой же дисциплине «серебро» выиграл Николай Варваровский.

Отмечается, что на соревнованиях просмотрели и оценили уровень подготовки спортсменов сборной России и ближайшего резерва на начало спортивного сезона.