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НовостиОбщество27 марта 2023 9:11

В Краснодаре два тренера по тхэквондо работали с поддельными дипломами

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура поставила на контроль расследование дела Фото из архива КП

Прокуратура поставила на контроль расследование дела Фото из архива КП

В Краснодаре двоих тренеров подозревают в трудоустройстве по поддельным дипломам. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, двое тренеров, ставших фигурантами дела, работали в региональном центре спортивной подготовки по тхэквондо. При проверке выяснилось, что они предоставили поддельные дипломы о получении образования в Кубанском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма и Дагестанском государственном педагогическом университете.

- Прокуратурой округа в территориальный отдел полиции направлены материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждены два уголовных дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Курганинском районе работавшему по поддельному диплому главе поселения назначили восемь месяцев ограничения свободы. После отчисления из московского института он купил документ об образовании.