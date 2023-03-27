В Краснодаре два тренера по тхэквондо работали с поддельными дипломами

Прокуратура поставила на контроль расследование дела Фото из архива КП

В Краснодаре двоих тренеров подозревают в трудоустройстве по поддельным дипломам. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, двое тренеров, ставших фигурантами дела, работали в региональном центре спортивной подготовки по тхэквондо. При проверке выяснилось, что они предоставили поддельные дипломы о получении образования в Кубанском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма и Дагестанском государственном педагогическом университете.

- Прокуратурой округа в территориальный отдел полиции направлены материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждены два уголовных дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Курганинском районе работавшему по поддельному диплому главе поселения назначили восемь месяцев ограничения свободы. После отчисления из московского института он купил документ об образовании.