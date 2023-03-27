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НовостиОбщество27 марта 2023 9:20

На Кубани осудят 17-летнего подростка за незаконное хранение наркотиков

Расследование завершено
Светлана ОВДЕЙ
Подростка будут судить Фото из архива КП

Подростка будут судить Фото из архива КП

На Кубани будут судить 17-летнего подростка. Его обвиняют по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в селе Молдаванском Крымского района. В июле 2022 года правоохранители нагрянули в дом подростка и его отца с обысками. Здесь они обнаружили запрещенные вещества, которые хранил обвиняемый.

- Со слов несовершеннолетнего, в конце апреля 2022 года он нашел на границе села и лесного массива пакетики с растительной смесью, которые присвоил себе и спрятал для дальнейшего личного употребления, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является наркотиком в крупном размере. На подростка завели уголовное дело – он полностью признал вину. Сейчас материалы передали в суд.