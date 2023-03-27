«Книга Памяти» Ушаковки пополняется новыми страницами

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В процессе подготовки «Книги памяти» осенью прошлого года курсанты Ушаковки обратились за помощью к морским вузам страны. Речь шла о героях-десантниках, сражавшихся на Малой земле в 1943-м. Курсанты просили разыскать родных и близких бойцов. Один из ответов пришел от поискового отряда «Варяг» Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

В пригороде Астрахани нашли родных старшины роты 1-го батальона 165-й стрелковой бригады Михаила Константиновича Заплавнова. Михаил погиб на Малой земле 27 апреля 1943 года и был похоронен в братской могиле на территории Ушаковки. Курсанты университета навестили дочь героя Нину Михайловну Веляеву. Альбомы с довоенными фотографиями, воспоминания о родителях, о военной и послевоенной жизни – встреча была теплой и незабываемой, а некоторые из ее фрагментов будут отображены в книге.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

«Книга Памяти» - многолетний проект, отдающий дань воинам-малоземельцам и открывающий новые страницы истории страны. Многие из ее героев сейчас покоятся в братской могиле на территории вуза в Новороссийске. Три года назад в университете открыли мемориал. На его мраморных плитах – 2600 фамилий защитников малого участка родной земли. Открытие «Аллеи Победы» тогда посетили родные и близкие погибших солдат. Письма с фронта, фотографии и документы из семейных архивов легли в основу «Книгу Памяти». В этом году ко Дню Победы планируется уже третья часть Книги.

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