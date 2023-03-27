На Кубани мужчина поджигал дома и угрожал знакомому убийством

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жителя Кубани подозревают в поджоге девяти домов. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в поселке Целинном Славянского района. Местный житель сообщил в полицию о том, что его дом подожгли. Подозреваемым оказался 25-летний парень, которого задержали по месту жительства.

- Установлено, что злоумышленник поджег домовладение заявителя из хулиганских побуждений. При дальнейшей проверке установлена причастность молодого человека еще к восьми фактам поджога, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ущерб от поджогов оценили в 380 тысяч рублей. Уточняется, что подозреваемый также угрожал убийством знакомому.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 167, 119 и 314.1 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.