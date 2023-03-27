В Краснодаре в 2022 году снесли восемь аварийных домов Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре в 2022 году снесли восемь аварийных домов. Ветхие здания убрали в Карасунском, Центральном и Западном округах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что площадь убранных зданий превышает 1,3 тысячи кв. метров. Сейчас в городе продолжают сносить аварийные постройки.

- Не должно быть никаких оправданий для затягивая сноса аварийных домов, и чтобы в центре города «красовались» такие объекты. Для меня нет причин, чтобы ветхие дома стояли на своих местах, - сказал мэр Евгений Наумов. - А если будет пожар или еще что-то, как быстро добраться экстренным службам?

В городском департаменте строительства в работе находятся 28 ветхих объектов. Так, в марте снесли дом на Дзержинского, 125/8.

- В апреле за внебюджетные средства планируется начать демонтаж на Старокубанской, 88/3. Уже разработаны проекты по сносу еще трех домов по улицам Митрофана Седина, 21, Комсомольской, 2/3, Буденного, 194, - сообщил глава департамента Иван Горобец.