Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 11:03

Новые сети водоснабжения проложили в Лазаревском районе Сочи

К водоводу уже подключились более 20 домовладений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы проводились на улице Маяковского.

Работы проводились на улице Маяковского.

В Лазаревском районе Сочи накануне проложили новые сети водоснабжения. Прежний трубопровод был построен около 50 лет назад. За это время сети износились. Работы проводились на улице Маяковского.

— Новые сети значительно повысили надежность водоснабжения. Помимо укладки нового водовода, построили пять колодцев переключения и установили новую запорную арматуру, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», к новому водопроводу уже подключили более 20 домов.