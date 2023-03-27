Новые сети водоснабжения проложили в Лазаревском районе Сочи

Работы проводились на улице Маяковского.

В Лазаревском районе Сочи накануне проложили новые сети водоснабжения. Прежний трубопровод был построен около 50 лет назад. За это время сети износились. Работы проводились на улице Маяковского.

— Новые сети значительно повысили надежность водоснабжения. Помимо укладки нового водовода, построили пять колодцев переключения и установили новую запорную арматуру, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», к новому водопроводу уже подключили более 20 домов.