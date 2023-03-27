В Сочи разработают программу по поддержке традиционных ценностей

На курорте продолжают работу отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В Сочи создадут программу по поддержке традиционных ценностей. Мэр города Алексей Копайгородский поручил ее разработать во время совещания с представителями Сочинской епархии.

- Базой для работы стал социально-кризисный центр «Нечаянная радость». За год он помог более 100 малышам и их родителям, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, на курорте продолжают работу отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Благодаря организации в прошлом году 63 ребенка провели лето в санаториях и оздоровительных лагерях, 59 человек удалось трудоустроить, а 72 семьи сняли с учета.

- За каждой школой закреплен священнослужитель, готовый оказать помощь в нравственно-психологическом воспитании учеников. Проводятся и педагогические семинары, - дополнили в пресс- службе администрации Сочи.