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НовостиОбщество27 марта 2023 11:06

В Сочи разработают программу по поддержке традиционных ценностей

За каждой школой закреплен священнослужитель
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте продолжают работу отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

На курорте продолжают работу отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В Сочи создадут программу по поддержке традиционных ценностей. Мэр города Алексей Копайгородский поручил ее разработать во время совещания с представителями Сочинской епархии.

- Базой для работы стал социально-кризисный центр «Нечаянная радость». За год он помог более 100 малышам и их родителям, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, на курорте продолжают работу отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Благодаря организации в прошлом году 63 ребенка провели лето в санаториях и оздоровительных лагерях, 59 человек удалось трудоустроить, а 72 семьи сняли с учета.

- За каждой школой закреплен священнослужитель, готовый оказать помощь в нравственно-психологическом воспитании учеников. Проводятся и педагогические семинары, - дополнили в пресс- службе администрации Сочи.