Арендаторов обязали подготовить пляжи в Сочи для маломобильных отдыхающих

Были направлены замечания и рекомендации по приведению пляжей к требованиям доступности

Администрация Сочи проводит проверки пляжей на предмет доступности для маломобильных отдыхающих. Мониторинговая группа обязала арендаторов подготовить территорию к летнему сезону.

— Были направлены замечания и рекомендации по приведению пляжей к требованиям доступности, - подтвердили информацию в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на 35 пляжах Сочи будут установлены 40 мобильных пандусов для спуска в воду.