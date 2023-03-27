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НовостиОбщество27 марта 2023 11:07

Арендаторов обязали подготовить пляжи в Сочи для маломобильных отдыхающих

На 35 пляжах установят 40 мобильных пандусов для спуска в воду
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Были направлены замечания и рекомендации по приведению пляжей к требованиям доступности

Были направлены замечания и рекомендации по приведению пляжей к требованиям доступности

Администрация Сочи проводит проверки пляжей на предмет доступности для маломобильных отдыхающих. Мониторинговая группа обязала арендаторов подготовить территорию к летнему сезону.

— Были направлены замечания и рекомендации по приведению пляжей к требованиям доступности, - подтвердили информацию в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на 35 пляжах Сочи будут установлены 40 мобильных пандусов для спуска в воду.