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НовостиОбщество27 марта 2023 11:15

Аэропорт Сочи летом планирует увеличить количество рейсов в Турцию на 40%

Аэроузел перешел на весенне-летнее расписание полетов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных

Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных

Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов. Расписание будет действовать до конца октября. За летний сезон самолеты планируют совершить полеты из Сочи по 76 направлениям. В число рейсов входят 54 внутренних и 22 международных.

- Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, аэроузел планирует увеличить объем перевозок в Турции. Показатели могут вырасти на 40% по сравнению с прошлым годом.