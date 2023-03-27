Аэропорт Сочи летом планирует увеличить количество рейсов в Турцию на 40%

Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов. Расписание будет действовать до конца октября. За летний сезон самолеты планируют совершить полеты из Сочи по 76 направлениям. В число рейсов входят 54 внутренних и 22 международных.

- Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, аэроузел планирует увеличить объем перевозок в Турции. Показатели могут вырасти на 40% по сравнению с прошлым годом.