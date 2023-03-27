На Кубани в 2022 году привлекли рекордные 690 млрд рублей инвестиций Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2022 году привлекли рекордные 690 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В крае, в частности, реализовали 107 крупных инвестпроектов на 90,6 млрд рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи новых рабочих мест. Наиболее активными в реализации проектов оказались отрасли транспортировки и хранения (27,3% от общего объема инвестиций), обрабатывающих производств (17,9%), сельского хозяйства (7,6%), санаторно-курортного комплекса (2,1%).

Объемы инвестиций наращивают и в направлениях развития энергетики и АПК. В отрасли транспортировки и хранения зафиксирован рост в 10%, а водоснабжения и водоотведения - на 3%.

– В течение последних лет мы закладываем фундамент для дальнейшего роста инвестиционной активности. В крае внедрен региональный инвестиционный стандарт, создано Агентство по привлечению инвестиций, разработан краевой интерактивный каталог инвестпредложений, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - Краснодарский край предлагает более 120 мер поддержки, причем все они сформированы исходя из потребностей бизнеса.

Отмечается, что с 2022 года Кубань входит в число семи пилотных регионов страны которые участвуют в бережливом проекте «Сквозной инвестиционный поток». По итогам скорость реализации инвестпроектов в крае планируют увеличить в 2 раза.