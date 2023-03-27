На Кубани общественный транспорт почти на 100% перешел на безналичную оплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани общественный транспорт почти на 100% перешел на безналичную оплату. В настоящее время услуга доступна более чем в 4600 автобусах, троллейбусах и трамваях региона. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Отмечается, что в 2022 году количество транспорта, в котором установили устройства безналичной оплаты, превысило 400 единиц. А жители региона оплачивали проезд таким способом почти 1,6 млрд раз более чем на 1,2 триллиона рублей.

- Добавлю, что за прошлый год компании-перевозчики региона активно оснащали транспорт устройствами для безналичной оплаты: если на 1 января 2022 года доля общественного транспорта была 74,3%, то на начало 2023 уже 99,5%, - отметил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.