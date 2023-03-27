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НовостиОбщество27 марта 2023 12:43

Губернатор Кубани вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии

Награждение прошло в краснодарском Театре защитников Отечества
Светлана ОВДЕЙ
Губернатор Кубани вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии. Мероприятие прошло в День войск национальной гвардии России в краснодарском Театре защитников Отечества.

Глава региона, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и начальник краевого управления Росгвардии Александр Решетников вручили награды более 30 сотрудникам.

- Вы взяли ответственность за судьбы и жизни людей. В условиях спецоперации выполняете сложнейшие задачи, готовы рисковать собой ради спокойствия других. Бойцы подразделений специального назначения - ОМОНа и СОБРа всегда на передовой, - отметил Вениамин Кондратьев. - Встают на защиту интересов России, а значит, и всех ее жителей. Спасибо за безупречную службу и верность долгу. Особые слова благодарности вашим близким за надежный тыл.

В финале награждения для участников провели праздничный концерт.