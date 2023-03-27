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НовостиОбщество27 марта 2023 13:17

Житель Краснодара оформил кредит на знакомую на 600 тысяч рублей

Мужчина перевел себе 150 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Подозреваемый перевел 150 тысяч рублей Фото из архива КП

Подозреваемый перевел 150 тысяч рублей Фото из архива КП

Житель Краснодара оформил кредит на знакомую на 600 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 25-летний краснодарец познакомился с местной жительницей. Накануне мужчина решил встретиться с ней и ее подругой. Приятели устроили застолье и дружно общались. Во время посиделок женщина открыла мобильное приложение банка. Подозреваемый, бросив взгляд на экран телефона, увидел пароль и запомнил его.

- Затем, попросив телефон, чтобы позвонить, мужчина оформил на ее имя онлайн-кредит на сумму 600 тысяч рублей, перевел на свой банковский счет 150 тысяч рублей и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Позже открыв приложение, женщина удивилась. На ее счету оказались 450 тысяч рублей. Догадавшись, женщина пошла в полицию. После написанного заявления правоохранители задержали мужчину по месту жительства.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе МВД по региону.