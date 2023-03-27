Подозреваемый перевел 150 тысяч рублей Фото из архива КП

Житель Краснодара оформил кредит на знакомую на 600 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 25-летний краснодарец познакомился с местной жительницей. Накануне мужчина решил встретиться с ней и ее подругой. Приятели устроили застолье и дружно общались. Во время посиделок женщина открыла мобильное приложение банка. Подозреваемый, бросив взгляд на экран телефона, увидел пароль и запомнил его.

- Затем, попросив телефон, чтобы позвонить, мужчина оформил на ее имя онлайн-кредит на сумму 600 тысяч рублей, перевел на свой банковский счет 150 тысяч рублей и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Позже открыв приложение, женщина удивилась. На ее счету оказались 450 тысяч рублей. Догадавшись, женщина пошла в полицию. После написанного заявления правоохранители задержали мужчину по месту жительства.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе МВД по региону.