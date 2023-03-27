Жители Центрального округа Краснодара остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада

Жители Центрального округа Краснодара временно остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «Ю-30 КРУН» и восемь трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Измаильской, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина. Без электроэнергии остаются и жители улиц Янковского, Базовской, Железнодорожной, Ленина.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.