15-летнего школьника в Анапе вывели из леса спасатели

В Анапе школьник заблудился в лесу. Фото: t.me/kubanspas

В Анапе 15-летний школьник заблудился в лесу. Он шел из хутора Куматырь в хутор Куток и потерялся. Более точное местоположение пропавшего не удалось установить.

- Спасатели Анапского отряда «Кубань-СПАС» вместе с МБУ «Служба спасения» установили контакт с заблудившимся подростком с помощью звуковой сигнализации и мобильной связи. Также они определили его примерное местоположение, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что подростка нашли в лесу юго-восточнее хутора Куток. Он был цел и невредим. После поисковых мероприятий мальчика доставили в безопасное место.