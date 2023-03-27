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НовостиКарта Кубани27 марта 2023 13:45

15-летнего школьника в Анапе вывели из леса спасатели

Он шел в хутор Куток и заблудился
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе школьник заблудился в лесу. Фото: t.me/kubanspas

В Анапе школьник заблудился в лесу. Фото: t.me/kubanspas

В Анапе 15-летний школьник заблудился в лесу. Он шел из хутора Куматырь в хутор Куток и потерялся. Более точное местоположение пропавшего не удалось установить.

- Спасатели Анапского отряда «Кубань-СПАС» вместе с МБУ «Служба спасения» установили контакт с заблудившимся подростком с помощью звуковой сигнализации и мобильной связи. Также они определили его примерное местоположение, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что подростка нашли в лесу юго-восточнее хутора Куток. Он был цел и невредим. После поисковых мероприятий мальчика доставили в безопасное место.