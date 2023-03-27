Реконструкцию проводят по краевой программе Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Усть-Лабинском районе Кубани в 2023 году отремонтируют шесть артезианских скважин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы проведут по краевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Два объекта, в частности, обновят в станице Воронежской. Здесь реконструируют скважины глубиной 500 метров на Центральном водозаборе и 200 метров на Северном водозаборе.

- Бесперебойное и качественное водоснабжение получат более 2,5 тысяч жителей, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, скважины отремонтируют в станицах Ладожской, Тенгинской, Новолабинской и хуторе Красном. Уточняется, что завершить работы планируют в июле.

Всего в 2023 году в крае введут в эксплуатацию более 71 км сетей и 28 объектов водоснабжения и водоотведения. Для работ из краевого бюджета привлекли 2,6 млрд рублей.