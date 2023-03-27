На Кубани проходит конкурс детской казачьей песни

Результаты отборочного тура озвучат 10 апреля Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовали конкурс детской казачьей песни. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Поучаствовать могут желающие в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурсные работы принимают до 1 апреля. Участникам предлагают исполнить песни военно-патриотической тематики о России, Великой Отечественной войне и городах-героях.

- Конкурс приурочен к празднованию 78-летия победы в Великой Отечественной войне и 80-летия победы в Сталинградской битве. Он направлен на популяризацию отечественной культуры, современного искусства, народного художественного творчества, - отметила замминистра образования, науки и молодежной политики региона Оксана Грушко.

Отборочный этап проходит в дистанционном формате. Для этого участники должны загрузить видеозаписи выступления и документы в личном кабинете на сайте по ссылке. Победителей выберут среди солистов в двух возрастных группах и творческих коллективов. Отмечается, что жюри оценит технику исполнения, профессионализм, сценический образ и артистизм.

Результаты озвучат уже 10 апреля. А очный заключительный этап пройдет 24 апреля в Краснодаре.

Более подробная информация размещена на сайте конкурса в разделе «Конкурс-2023».