На Кубани заменят 235 лифтов в многоэтажках

Оборудование заменят в 89 домах 11 муниципалитетов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2023 году заменят 235 лифтов в многоэтажках. Работы по программе капремонта проведут в 89 домах 11 муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас 118 лифтов меняют в 41 многоэтажке Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, Сочи, Кавказского и Тихорецкого районов. Специалисты убирают старое оборудование. Уточняется, что новые энергосберегающие лифты отечественного производства доставили на объекты.

- Их начнут устанавливать в ближайшее время. Подъемники сделают комфортнее жизнь более 21 тысячи кубанцев, - отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Специалисты, в частности, полностью заменят оборудование, детали автоматизации и диспетчеризации и отремонтируют помещения.

Напомним, в 2022 году по программе капремонта на Кубани заменили 159 лифтов в 50 многоэтажках.