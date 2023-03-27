Кубанским школам передали 16 новых автобусов

С 2010 года образовательные учреждения Кубани получили более 1,5 тыс. единиц транспорта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские школы получили 16 новых автобусов. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Отечественный транспорт GAZelle NEXT закупили на средства из федерального бюджета. В частности, 11 автобусов получили шесть школ Армавира, Кавказского, Крымского, Лабинского, Павловского и Славянского районов.

Еще пять единиц передали Тимашевскому казачьему кадетскому корпусу, коррекционной школе №35 Усть-Лабинска, коррекционным школам-интернатам Ейска, Темрюка и станицы Казанской.

- Автобусы оборудованы всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС, - отметила Анна Минькова.

Всего с 2010 года образовательные учреждения Кубани получили более 1,5 тысячи единиц транспорта. Ежедневно на них к 679 школам подвозят более 72 тысяч учеников.