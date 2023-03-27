В Сочи проходит первый слет победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

Кубанские школьники и студенты участвуют в первом слете победителей «Большой перемены». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские школьники и студенты отправились на первый слет федерального конкурса «Большая перемена». Форум победителей интеллектуальных состязаний проходит в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус» с 26 по 29 марта. В сборную региона вошли 179 ребят вместе с педагогами-наставниками.

– Школьники и студенты Краснодарского края активно участвуют в конкурсе «Большой перемены». За три года с начала проекта 180 тысяч наших ребят стали частью сообщества. Благодаря конкурсу они нашли новых друзей и увлечения, встретились с экспертами, а самое главное – проявили себя и получили грант на осуществление мечты, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В рамках слета состоится презентация Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также будет дан старт четвертому сезону конкурса всероссийского конкурса «Большая перемена».