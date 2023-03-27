Новый туристический маршрут «Мы – семья! Мы – Россия!» анонсировали на Кубани

На Кубани представили новый туристический маршрут «Мы – семья! Мы – Россия!»

На Кубани представили новый туристический маршрут «Мы – семья! Мы – Россия!». Этой семейный экскурсионный тур по Анапе. Гиды познакомят туристов с историей курорта, покажут Кипарисовое озеро и проведут экопрогулку по тропам Большого Утриша. Также предусмотрены развлечения для детей и пикник на свежем воздухе.

- К курортному сезону в регионе запустим еще три новых турмаршрута в Геленджике и Северском районе, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Туристический маршрут рассчитан на межсезонье, но будет работать круглогодично. Первые 30 туристов уже оценили новый тур. Маршруты были разработаны в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».