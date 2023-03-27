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НовостиЗдоровье27 марта 2023 15:58

В Ленинградской ЦРБ установили аппарат искусственной вентиляции легких

Новое оборудование было закуплено в рамках национального проекта
Евгения ХАЛИКОВА
В Ленинградской центральной районной больнице установили аппарат искусственной вентиляции легких. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Ленинградской центральной районной больнице установили аппарат искусственной вентиляции легких. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В отделении анестезиологии-реанимации Ленинградской центральной районной больницы установили аппарат ИВЛ. Новое оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

– Аппарат искусственной вентиляции легких необходимо при лечении пациентов с острой дыхательной недостаточности. С помощью высокотехнологичного оборудования в легкие подается дыхательная смесь и удаляется углекислый газ. Благодаря этому кровь насыщается кислородом, – рассказал главврач Ленинградской ЦРБ Лев Есаян.

В 2022 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в краевые больницы было закуплено почти 3 тысячи единиц медицинского оборудования.