Жители Крымского района смогут посетить медицинский мобильный комплекс «Диспансеризация»

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Крымский район. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Крымский район. В муниципалитете врачи Краевой клинической больницы №1 будут работать с 28 по 30 марта. Они посетят хутор Новоукраинский, поселок Саук-Дере и селе Экономическое.

- В мобильном комплексе пациенты смогут измерить внутриглазное и артериальное давление, узнать рост, вес, а также пройти осмотр терапевта и получить краткую индивидуальную консультацию. Также специалисты помогут определить факторы риска развития сердечно-сосудистых патологий, - рассказала главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи краевого министерства здравоохранения Инга Шелестова.

В регионе мобильная диспансеризация проходит в рамках Недели отказа от вредных привычек. Она продлится с 27 марта по 2 апреля. За это время медики проведут в муниципалитетах выездные скрининговые исследования и расскажут жителям о приоритете здорового образа жизни.