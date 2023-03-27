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НовостиЭкономика27 марта 2023 17:00

Благодаря 12 нацпроектам на Кубани строят соцобъекты и улучшают экономику

Каждый житель края может принять участие в реализации национальных проектов
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае реализуют 12 национальных проектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае реализуют 12 национальных проектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае реализуют 12 национальных проектов. Благодаря им в регионе активно строятся соцобъекты, в медицинские учреждения закупают новое высокотехнологичное оборудование.

– Национальные проекты России – это не просто возможности, которыми могут воспользоваться все жители Кубани. Эти действующие меры были разработаны исходя из реальных потребностей большого количества людей. Это новые школы, новые парки и стадионы, в которых приятно учиться, отдыхать и заниматься спортом, – рассказала руководитель регионального проектного офиса Кубани Светлана Герих.

Каждый житель края может принять участие в реализации нацпроектов. Например, выбрать объекты благоустройства в своем городе или районе. Голосование начнется с 15 апреля и продлится до конца мая.