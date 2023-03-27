Губернатор Кубани поздравил артиста Краснодарского театра драмы Анатолия Горгуля с премией «Золотая маска»

Вениамин Кондратьев поздравил кубанского актера Анатолия Горгуля с вручением премии «Золотая маска». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Москве в Государственном академическом Большом театре России прошла церемония награждения лауреатов премии фестиваля «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства – 2023». Актер Краснодарского театра драмы Анатолий Горгуль был удостоен «Золотой маски». Вместе с кубанским артистом награду в 2023 году получили еще десять человек. Губернатор Кубани направил поздравительную телеграмму Анатолию Горгулю.

- Более 55 лет вы радуете своими выступлениями в труппе Краснодарского театра драмы. Ваш большой талант, умение воплотить на сцене любой образ принесли вам заслуженную и искреннюю любовь зрителей и профессионального сообщества. «Золотая маска» – достойное признание вашего вклада в развитие театрального искусства. Благодарен вам за верность избранному делу, невероятную работоспособность и огромное желание созидать и творить, – написал в поздравлении Вениамин Кондратьев.

Народный артист РСФСР Анатолий Горгуль награжден премией губернатора Краснодарского края им. М. А. Куликовского, премией им. К. Россинского, премией администрации края в области науки, образования и культуры, медалью «Герой труда Кубани», а также золотой медалью «За выдающийся вклад в развитие культуры Кубани»,

Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году. Ее вручают за лучшие работы театрального сезона во всех видах театрального искусства. Ранее «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» премию вручили народному артисту России, актеру и режиссеру Музыкального театра Краснодарского ТО «Премьера» им.Л.Г.Гатова Юрию Дрожняку