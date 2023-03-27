Школьники Краснодара участвуют в профориентационных экскурсиях

Более 140 школьников Краснодара познакомились с педагогическими профессиями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 140 школьников Краснодара познакомились с педагогическими профессиями. Для учеников средней школы была организована профориентационная экскурсия в Краснодарский педагогический колледж.

В открытых по нацпроекту «Образование» мастерских студенты педагогического профиля провели для ребят мастер-классы и познакомили с профессиями детского воспитателя и учителя начальных классов.

- Благодаря таким профориентационным мероприятиям дети не просто узнают интересные особенности профессии воспитателя и учителя начальных классов, но и взвешивают свои силы на профпробах. Например, могут поработать на современном оборудовании, которым сейчас оснащаются школы и детские сады, или провести часть занятия, – рассказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько.

Популяризация педагогических профессий – одна из приоритетных задач Года педагога и наставника. Помимо мероприятий для педагогов запланированы события для школьников. В течении 2023 года в регионе пройдут форумы и акции для учеников профильных классов.